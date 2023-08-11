Тайфун "Ханун" сеет разрушения: Приморье стремительно уходит под воду

Из затопленных районов Приморья ежеминутно продолжают поступать ужасающие кадры подтоплений. В социальных сетях десятки видео, как местные жители переправляются к домам и как смывает дороги и огороды. Виктория Самусева собрала кадры из Хасанского и Хорольского округов.

Ниагарский водопад в селе Вознесенка в Хорольском округе. Сильным течением разрушило дорогу. Образовался огромный обрыв. И участок продолжает разрушаться буквально на глазах.

- Люди на работу добираются. Сейчас еще чуть-чуть и дороги не будет.

Со всех сторон район отрезан от транспортного сообщения. На территории введен режим повышенной готовности. В администрации округа просят откликнуться владельцев моторных лодок для помощи населению. Также организовали два пункта временного размещения.

Алексей Губайдуллин, глава Хорольского муниципального округа:

"В селе Хороль это начальная школа и поселке Ярославский - это СПТУ 21. Все желающие могут обратиться туда, где будет организовано горячее питание. Где можно будет переночевать. По всем обращениям граждан будем принимать решения".

Центр Славянки. Машины на свой страх и риск вплавь преодолевают озеро, которое образовалось прямо посреди поселка. Многие глохнут на дороге. Люди по колено в воде пытаются сдвинуть с места автомобили.

Тайфун буквально остановил жизнь в Хасанском округе. Люди не могут попасть на работу и наоборот выбраться с рабочих мест. Люди шутят проходная Славянского судоремонтного завода стала проливной.

Отрезало от большой земли и поселок Хасан. Дорога просто исчезла.

А вот в Чугуевком районе мост успели сделать, но натиска стихии сооружение не выдержало.

В Октябрьскиом районе дождь идет без остановки. В село Струговка полностью перекрыло дорогу. Пострадала и Гранатовка.

Невеселая картина и в Константиновке. Деревня почтит полностью ушла под воду. Люди экстренно спасают свое имущество. В скором времени в затопленные села подвезут хлеб и воду.

Александр Камленок, глава Октябрьского округа:

"Вода сойдет. И я думаю уже в субботу мы будем подметать дорожки в своих подворьях. Переживать за урожай который возможно не сохранится. И восстановится движение везде".

Село Чернышевка Анучинского округа. Люди проснулись в окружении моря. Местные жители говорят, район давно так сильно не заливало. Вода зашла в дома. Вместе с людьми страдают животные.

- Собаки в воде все, это что такое делается?

По пути из Находки в Хабаровск легковые машины уже не проедут. Есть риск уйти под воду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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