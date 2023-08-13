"Вода прибывала стремительно": приморский город за считанные часы ушел под воду
В Спасске-Дальнем из-за обильных осадков эвакуировано почти полтысячи жителей. Около 150 человек разместились в двух ПВР. Спасатели дежурят на затопленных улицах. После схода воды начнутся восстановительные работы, - сообщает "Вести: Приморье".
По оперативным данным, в Спасске-Дальнем затоплено 2584 частных дома (ЦРМ, район Ершова, район Заречная), эвакуировано 596 человек, из них 28 детей: в ПВР размещено 124 человека, из них 14 детей. У родственников - 472 человека.
На реке Кулешовка уровень воды в реке 435 см, что выше поймы на 204, динамика за сутки снижение на - 12 см.
На реке Спасовка уровень воды в реке 522 см., что выше поймы на 132 см, динамика за сутки снижения на - 97 см.
Пункты временного размещения для пострадавших расположены: д/сад «Сказка» - ул. Ленинская,7 и дом детского творчества - ул. Ленинская, 28 (городская площадь).
Телефон оперативного штаба ликвидации ЧС: 2-16-30.
Дежурно-диспетчерская служба: 112.
Источник видео - Телеграм-канал Олега Кожемяко