"Вода прибывала стремительно": приморский город за считанные часы ушел под воду

В Спасске-Дальнем из-за обильных осадков эвакуировано почти полтысячи жителей. Около 150 человек разместились в двух ПВР. Спасатели дежурят на затопленных улицах. После схода воды начнутся восстановительные работы, - сообщает "Вести: Приморье".

По оперативным данным, в Спасске-Дальнем затоплено 2584 частных дома (ЦРМ, район Ершова, район Заречная), эвакуировано 596 человек, из них 28 детей: в ПВР размещено 124 человека, из них 14 детей. У родственников - 472 человека.

На реке Кулешовка уровень воды в реке 435 см, что выше поймы на 204, динамика за сутки снижение на - 12 см.

На реке Спасовка уровень воды в реке 522 см., что выше поймы на 132 см, динамика за сутки снижения на - 97 см.

Пункты временного размещения для пострадавших расположены: д/сад «Сказка» - ул. Ленинская,7 и дом детского творчества - ул. Ленинская, 28 (городская площадь).

Телефон оперативного штаба ликвидации ЧС: 2-16-30.

Дежурно-диспетчерская служба: 112.

Источник видео - Телеграм-канал Олега Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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