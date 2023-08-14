В Приморском крае зарегистрировано уже полторы сотни ТОСов

В Приморье все больше жителей становятся инициаторами работ по благоустройству. И все больший интерес горожане проявляют к территориальным общественным самоуправлениям. О деятельности одного из ТОСов Владивостока — в репортаже Екатерины Карначевой.

Новые детская и спортивная площадки, асфальт, подпорная стена. Для благоустройства активные жители Змеинки используют все возможности. Многое сделано по программе губернатора Приморья «Тысяча дворов». Сейчас рассчитывают на победу в краевом конкурсе проектов ТОС.

Елена Петрова, жительница дома по адресу Зои Космодемьянской, 12:

"Что нравится детям в этом дворе? - Детям все нравится. А мне, бабушке, - что есть где сидеть удобно в тени. - Эта площадка стала «центром притяжения» для жителей района? - Да, можно сказать так".

Появление этой площадки было давней мечтой председателя совета дома по адресу Приморская, 1 Натальи БЕленцевой. Теперь она возглавляет также ТОС «Первый приморский». Его участники — жители семнадцати домов.

Наталья Беленцева, председатель ТОС «Первый приморский»:

"30 августа в 16:00 мы начнем праздник для жителей нашего микрорайона. Не только для участников ТОС. Мы не огораживаемся, мы доступны для всех. Мы хотим подать пример. Все дома на Змеинке могут создать ТОС. Не один большой, а маленькие, главное — действующие, инструменты".

Сейчас активная жительница Змеинки мечтает сделать уютный сквер для пожилых людей, а также специальную площадку с рампой, где смогут собираться юные самокатчики и скейтбордисты со всего микрорайона.

Наталья Беленцева, председатель ТОС «Первый приморский»:

"Жители территории знают лучше всех свою проблематику. Не депутаты, не глава района. Хотя, конечно, мы с ними взаимодействуем. Глава района очень помогает нам. Управляющие компании, глава города, губернатор края — они готовы помогать организованным, инициативным гражданам".

В Правительстве Приморья подтверждают — готовы помогать активным горожанам реализовывать их проекты по благоустройству.

Ольга Ивченко, заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края:

"Чтобы создать ТОС достаточно инициативной группы. Можно зайти на сайт своего муниципалитета, кликнуть «Как создать ТОС» - и должна быть вся «нормативка». Не просто «должна быть» - она точно есть".

Сегодня в Приморском крае зарегистрировано уже полторы сотни ТОСов. По поручению губернатора Приморья бюджет ежегодного краевого конкурса проектов ТОС увеличен вдовое. И теперь это 280 миллионов рублей. В этом году победили 319 социально важных проектов.

Екатерина Карначева, Николай Фарафонов. «Вести: Приморье»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]