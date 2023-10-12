Мощно полыхает: на трассе в Приморье загорелся автовоз

Большегруз, перевозивший автомобили, загорелся на трассе в районе Осиновского моста, - сообщает "Вести: Приморье".

На место происшествия уже прибыли пожарные. Тушат автовоз.

О пострадавших информации не поступало.

Видео происшествия попало в Сеть.

"Ой, ой, ой! Это машинки горят", - комментирует происходящее женщина за кадром.

Источник видео - DPS VL

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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