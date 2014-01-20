Загоревшийся автовоз, груженый иномарками, потушили пожарные  в районе Черниговки

На федеральной трассе Хабаровск-Владивосток загорелся автовоз. Пожарный расчет приехал в течение 6 минут, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС Медиа.

На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автовоза на федеральной трассе А-370 Хабаровск – Владивосток, в районе 573 км.

Пожарный расчет из села Черниговка прибыл на место происшествия спустя 6 минут после сигнала. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Горело колесо на площади 1 кв. м.

По информации паблика @dpskontrol125rus, очевидцы происшествия пытались спасти иномарки, которые вез автовоз, выгоняя их из кузова.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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