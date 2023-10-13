"Рыба заживо гниет": необъяснимое явление обнаружили приморцы на реке Арсеньевке

Приморцы сообщают об экологическом бедствии в Яковлевском районе. По их словам, рыба заживо гниет в реке Арсеньевке, - сообщает "Вети: Приморье".

Жители села Бельцово бьют тревогу - они обнаружили, мягко говоря, нездоровый вид у рыб в местной реке Арсеньевке.

По их словам, это какое-то массовое заболевание у рыбы, которая буквально заживо гниет с головы и с хвоста, - рассказывает местный Телеграм-канал "АрсТВ - Перевалов".

В основном попадаются больные сомы. Но, как рассказывают жители Бельцово, они встречали с такими же язвами и карасей, и щук.

По информации канала, заместитель председателя районной Думы Алексей Бирун готовит в природохранные ведомства и прокуратуру заявления с просьбой разобраться, насколько это опасно для биоресурсов реки Арсеньевка и здоровья человека, который употребит в пищу на вид здоровую рыбу, но которая может быть поражена этой странной болезнью.

Что это: химическое отравление или биологическая зараза? Пока не известно. Нужны исследования, - пишет Телеграм-канал.

Фото прислал житель села Бельцово Александр.

Источник видео - @arstv1

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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