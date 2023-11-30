Мошенники сдают несуществующие дома для празднования Нового года

Полиция Владивостока призывает граждан, готовясь к праздникам, не терять бдительности, сообщают «Вести:Приморье».

В рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!» сотрудники полиции рассказывают жителям Приморского края об уловках мошенников, а также дают рекомендации по обеспечению имущественной безопасности и информируют о популярных схемах преступников.

В пресс-службе полиции ПК пояснили, с заявлением в полицию обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина нашла в социальной сети объявление об аренде дома, внесла предоплату в размере 25 тысяч рублей.

Спустя некоторое время «домовладельцы» сообщили ей, что в дом заехать невозможно, при этом возвращать денежные средства отказались.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полиция призывает граждан, чтобы не омрачить празднование Нового года и Рождества, не терять бдительность и не соглашаться на заманчивые интернет-предложения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]