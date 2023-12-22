Во Владивостоке открылся региональный предвыборный штаб поддержки Владимира Путина

Сегодня во Владивостоке открылся региональный штаб поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящих выборах, - сообщает "Вести: Приморье".

Событие посетили депутаты, общественные деятели, работники здравоохранения и все, кому не безразлична дальнейшая судьба страны. Всего в Приморье должны собрать семь с половиной тысяч подписей в поддержку действующего главы государства. Во Владивостоке будет открыто пять точек сбора подписей, куда все желающие смогут прийти и поддержать кандидата. Процедура потребует только паспорта. По всему Приморью откроется шестнадцать отделений, они будут располагаться в общественных местах, например, в торговых центрах. Для удобства в каждой точке будут помогать волонтеры от молодежных общественных организаций. Обучение добровольцев началось уже сегодня. Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

Ольга Лакомая, член регионального избирательного штаба:

"Мы, конечно же, информацию о точках сбора подписей разместим на общедоступных ресурсах и каждый может ознакомиться. И более того по запросу избирателей мы будем готовы организовать работу мобильных бригад".

Владимир Лобастов, сопредседатель регионального избирательного штаба:

"Мы все как один, у нас нет другого мнения. Я выступаю от всех морских пехотинцев, боевого братства, от всех ветеранских орагнизаций нашего края. Едины в одном мнении. Что встанем, как один, и проголосуем за того кандидата, за которого мы готовы встать в строй, если завтра прикажут".



Андрей Попов, главный врач краевой клинической больницы №1:

"За эти годы очень много было вложено в медицину. Это и национальные проекты. Это оснащение и ремонты поликлиник, больниц. Строят очень много нового, и центры по оснащению медицинского оборудования. Мы уже идем на уровне всех мировых стандартов".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]