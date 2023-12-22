Новости Общество Видео Политика

Во Владивостоке открылся региональный предвыборный штаб поддержки Владимира Путина

Во Владивостоке открылся региональный предвыборный штаб поддержки Владимира Путина

Сегодня во Владивостоке открылся региональный штаб поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящих выборах, - сообщает "Вести: Приморье".

Событие посетили депутаты, общественные деятели, работники здравоохранения и все, кому не безразлична дальнейшая судьба страны. Всего в Приморье должны собрать семь с половиной тысяч подписей в поддержку действующего главы государства. Во Владивостоке будет открыто пять точек сбора подписей, куда все желающие смогут прийти и поддержать кандидата. Процедура потребует только паспорта. По всему Приморью откроется шестнадцать отделений, они будут располагаться в общественных местах, например, в торговых центрах. Для удобства в каждой точке будут помогать волонтеры от молодежных общественных организаций. Обучение добровольцев началось уже сегодня. Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года.

Ольга Лакомая, член регионального избирательного штаба:
"Мы, конечно же, информацию о точках сбора подписей разместим на общедоступных ресурсах и каждый может ознакомиться. И более того по запросу избирателей мы будем готовы организовать работу мобильных бригад".

Владимир Лобастов, сопредседатель регионального избирательного штаба:
"Мы все как один, у нас нет другого мнения. Я выступаю от всех морских пехотинцев, боевого братства, от всех ветеранских орагнизаций нашего края. Едины в одном мнении. Что встанем, как один, и проголосуем за того кандидата, за которого мы готовы встать в строй, если завтра прикажут".

Андрей Попов, главный врач краевой клинической больницы №1:
"За эти годы очень много было вложено в медицину. Это и национальные проекты. Это оснащение и ремонты поликлиник, больниц. Строят очень много нового, и центры по оснащению медицинского оборудования. Мы уже идем на уровне всех мировых стандартов".

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Telegram,
будьте в курсе последних событий!