"Не отпускайте детей и собак": тигр снова замечен рядом с Владивостоком

Тигр продолжает ходить рядом с Владивостоком, - сообщает "Вести: Приморье". Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Жительница Приморья обращается к приморцам с предостережением:

"СНТ "Восход-2". Сиреневка. Мирный. Прошел по Третьей улицы тигр, прошел со стороны Мирного в сторону Раздольного. Будьте аккуратны, не отпускайте собак, тем более детей. Постарайтесь быть осторожными, максимально изолируйтесь".

Напомним, 21 декабря жители Владивостока обнаружили следы в районе СНТ "Ветеран-3". Тогда же в Сети появилось видео с тигриными следами рядом с жилыми домами в поселке Раздольное.

Источник видео - Телеграм-канал Максима Чихунова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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