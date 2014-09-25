Китайское нашествие: Владивосток может массово пересесть на подержанные авто из КНР

В Китае снят запрет на экспорт подержанных автомобилей с пробегом, сообщают «Известия». В ближайшем будущем их могут начать ввозить в Россию, причем преимущественно через Владивосток, где пока действуют послабления в обязательной установке «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Ранее запрет касался автомобилей, произведенных и собственными китайскими концернами, и зарубежных марок – европейских и американских. Запрет снят на все. Изначально жесткие ограничения на экспорт авто с вторичного рынка действовали по договоренности между китайским правительством и автоконцернами – существовали серьезные опасения, что плохое качество произведенных в стране автомобилей (иностранных в том числе) навредит имиджу этих компаний за рубежом.

В конце июля первая партия автомобилей с пробегом из Гуанчжоу была отправлена на экспорт. Таким образом местная компания отреагировала на решение министерства торговли Китая о снятии запрета на экспорт автомобилей китайской сборки с пробегом.

За последние годы качество китайских автомобилей существенно выросло. В то же время в 2018 году рынок новых машин из Китая вошел в фазу стагнации (28 млн шт.; -2,8% к 2017 году), в связи с чем и было принято решение немного увеличить емкость рынка новых авто за счет экспорта подержанных.

Первая экспортная партия составила 300 штук суммарной стоимостью 2,5 млн долларов США. Правда, компания из Гуанчжоу не указала, о каких именно марках и моделях автомобилей идет речь, но уже известно, что в качестве адресов назначения выбраны Мьянма, Камбоджа, Нигерия и Россия.

Китайские бизнесмены уже проводили ряд предварительных встреч с некоторыми автодилерами Владивостока на предмет реализации китайских подержанных машин. Местные продавцы, поставляющие японские праворульные иномарки, имеют все необходимые компетенции для оперативной растаможки, поставок в центральную Россию и продажи подержанных машин, к тому же в регионе временно приостановлена обязанность при ввозе устанавливать бортовой модуль российской системы экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Единичные поставки подержанных автомобилей из Китая в Россию уже осуществлялись. В прошлом году в Китае было продано 28 млн новых машин и только 14 млн подержанных. Всего же в Китае насчитывается около 300 млн автомобилей с пробегом. На российском рынке таких машин около 5,5 млн единиц. Ассортимент, как считают эксперты, там колоссальный, соответственно, предложение по цене очень выгодное.

Впрочем, большой перспективы у подержанных китайских автомобилей в России нет. Заградительные таможенные тарифы и утилизационный сбор препятствуют возрождению «эры подержанных иномарок», ввозить их массово для большинства регионов бессмысленно. Исключение может составить только Дальний Восток, у которого в последние годы отобрали всякую возможность приобрести недорогой надежный автомобиль.

Сейчас в России таможенная пошлина на легковые автомобили с пробегом составляет 22%. Вдобавок не менее ощутимо бьют по импорту проиндексированные на 15% в 2017 году ставки утилизационного сбора для юридических лиц. Машину может привезти подешевле «физик», но это как раз единичные, а не массовые поставки.

В правительстве такие барьеры считают достаточными: в Минэкономразвития вопрос по защите авторынка от импорта подержанных автомобилей переадресовали коллегам в Минпромторге. Там, в свою очередь, «Известиям» сообщили, что, несмотря на снижение таможенных пошлин в прошлом году (по договоренностям с ВТО), министерство «не ожидает серьезного увеличения импорта подержанных автомобилей».

Производители и продавцы автомобилей по-разному оценивают перспективы вероятного китайского нашествия. В российском офисе BMW «Известиям» сообщили, что любой автомобиль BMW может рассчитывать на качественное обслуживание в официальных дилерских центрах вне зависимости от места производства, но запчастей на него может и не оказаться у дилеров.

В компании Toyota сообщили, что отзывные кампании и обслуживание у дилера будут производиться также независимо от страны ввоза, но на заводскую гарантию не стоит рассчитывать, поскольку она распространяется только на машины, купленные у дилера.

Официальный представитель Volkswagen сообщила, что концерн не готов комментировать вопрос обслуживания подержанных импортных автомобилей. В компании Mercedes-Benz рассказали, что на все новые автомобили распространяется гарантия завода-изготовителя в соответствии с законодательством, действующая по всему миру независимо от того, для какой страны произведен и в какой стране пребывает автомобиль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]