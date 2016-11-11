В российских регионах растут продажи автомобилей с пробегом

В 38 регионах страны фиксируется рыночный рост легковых автомобилей с пробегом. По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что чуть ниже (-0,3%) показателя за аналогичный период прошлого года.

Приморский край вошел в ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года. Регион расположился на 16-ом месте рейтинга.

Крупнейшим вторичным авторынком среди субъектов РФ является Подмосковье, где за отчетный период было перепродано 314,5 тыс. машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Краснодарский край с результатом 239,2 тыс. подержанных машин (-1,4%). Замыкает тройку лидеров Москва (235 тыс. шт.), где в январе – ноябре зафиксирован максимальный в рейтинге спад вторичного рынка (-10,4%).

В Приморье за 11 месяцев текущего года перепродано 99 тысяч штук подержанных автомобилей, что хотя и не значительно, всего на 1,5 тысячи штук, но все-таки больше, чем за данный период 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]