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Продажи японок в России упали на 10%

Продажи японок в России упали на 10%

Фото: "Автостат"

За 11 месяцев 2019 года в России было реализовано почти 270 тыс. единиц новых легковых автомобилей японских брендов. Это на 10% меньше, чем за тот же период 2018 года, - сообщает "Вести: Приморье".

Как отмечают эксперты агентства "Автостат", их продажи падают сильнее, чем весь российский рынок (-3%). Наибольшее падение среди японских автопроизводителей, представленных в нашей стране, показывает Honda (-64%). Реализация автомобилей Infiniti и Nissan за январь – ноябрь прошлого года упала на 25% и 22% соответственно. Кроме Nissan, снижение продаж демонстрируют и другие лидеры «японского» сегмента: Toyota (-5%), занимающая первое место по объему реализации, и Mitsubishi (-8%), замыкающая тройку. Также отрицательная динамика зафиксирована у таких марок, как Lexus (-10%), Mazda (-4%) и Subaru (-4%).

Впрочем, среди японских брендов, которые представлены на российском рынке, есть и такие, у которых продажи легковых машин растут, к примеру: Suzuki (+23%), Datsun (+12%) и Isuzu (+6%).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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