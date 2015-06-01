Выросли продажи дизельных легковых авто
Согласно оценке аналитического агентства, за 11 месяцев 2019 года в России было реализовано 123,7 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем, сообщает «Вести: Приморье».
Это на 1% больше, чем в январе – ноябре 2018 года. Самым продаваемым таким автомобилем является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – за отчетный период его дизельные модификации разошлись тиражом в 8,4 тыс. единиц (-5%). Второе место в этом рейтинге занимает кроссовер Renault Duster (6,6 тыс. шт.; +1%), а замыкает тройку лидеров Hyundai Santa Fe (6,2 тыс. шт.), реализация которого с «дизелем» выросла на 54%.
Кроме них, в ТОП-10 популярных в РФ моделей с дизельным мотором попадают: Mitsubishi Pajero Sport (6,1 тыс. шт.; -15%), Skoda Kodiaq (5,5 тыс. шт.; +51%), Volkswagen Tiguan (5,5 тыс. шт.; -13%), KIA Sorento Prime (5,4 тыс. шт.; -15%), BMW 5-Series (4,8 тыс. шт.; +31%), Toyota Land Cruiser (4,5 тыс. шт.; -17%) и BMW X5 (4 тыс. шт.; -2%).
Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», продажи дизельных легковых автомобилей растут на фоне падения всего российского рынка (-3%). В результате этого их рыночная доля за год увеличилась с 8,1% до 8,4%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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