В Приморье закрыли пятую смену «Юных спасателей». Участники — дети от 12 до 17 лет. Они приехали из Владивостока, Уссурийска, Находки и даже Хабаровска. Чему ребята научились за смену и почему мечтают работать в экстремальных условиях?

На счету — каждая минута, а на кону — человеческая жизнь. Задание — в срок оказать первую медицинскую помощь. И они справляются. Эти ребята примеряют на себя роль спасателей.

Василий Гу, участник смены «Юный спасатель»: «Когда людям даешь больше, чем себе. Я увидел смену в лагере, почитал про эту профессию и решил попробовать».

Эту смену в поселке Девятый Вал проводят уже в пятый раз. За тем, как участники работают на площадке, внимательно следит медик Василий Кашков. В прошлом спасатель, а сейчас — учитель и наставник. Штрафных баллов не назначает — нормативы выполнили все.

Василий Кашков, врач смены «Юный спасатель»: «Есть такие дети, не из каких-то специализированных школ, просто из средней школы, но видно, что да, действительно, эта смена пошла ему на пользу, и на выходе мы получаем готового человека, почти что курсанта».

Зона радиации. Юные спасатели устраняют последствия условной аварии. Самая маленькая — Василиса Гоголева — с интересом изучает спецкостюм, состоящий из противогаза, шлема и комбинезона.

Василиса Гоголева, участница смены «Юный спасатель»: «Это костюм, чтобы не отравиться газом, когда ты спасешь людей из здания задымлённого».

Арина Артамонова, участница смены «Юный спасатель»: «Нас учили, как правильно надевать эти костюмы, чтобы спасти человека из огня и не задохнуться».

Степан Чернусь, участник смены «Юный спасатель»: «Я приехал на эту смену, чтобы разузнать вообще, что делают МЧСники, как спасать, и что нужно делать в экстренных ситуациях».

Следующая площадка — турполоса. Здесь ребят учат, как вести себя в экстремальных условиях. Об этом знают далеко не все взрослые. В мае в районе горы Пидан спасатели обнаружили заблудившегося туриста. К счастью, мужчина не пострадал.

Денис Назаров, главный специалист отдела культуры безопасности жизнедеятельности управления гражданской защиты, майор внутренней службы: «Очень часто люди, попадая в природную среду, могли бы выжить, но они либо теряют здоровье, а иногда, к сожалению, погибают, потому что не знают элементарных правил выживания».

Александра Мостовая, корреспондент: «В течение смены участники познакомились с опасной профессией спасателя, с которой, возможно, в дальнейшем свяжут свою жизнь. Но самое главное, как отмечают сами сотрудники МЧС, в экстремальных ситуациях не паниковать. Трезвый рассудок — уже половина успеха».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]