Женщина-водитель такси попыталась нажиться на жительнице Уссурийска

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 35-летней местной жительницы о пропаже кошелька с деньгами после поездки в такси.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в вечернее время потерпевшая с семьей возвращалась домой на такси. Приехав в пункт назначения, заявительница оплатила поездку. Дома, обнаружив пропажу кошелька, она позвонила водителю такси и рассказала, что забыла кошелек в машине. Женщина-водитель заверила, что ничего в автомобиле не находила, пояснив, что хищение могли совершить клиенты, которых она подвозила следующими.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к противоправному деянию водителя такси — 39-летней жительницы Уссурийска. В ходе личного досмотра задержанной был обнаружен похищенный кошелек. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что денежные средства потратила по своему усмотрению.

Кошелек изъят и возвращен владелице.

Следственным отделом МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.)

Санкции данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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