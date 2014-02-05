Женщина-водитель такси попыталась нажиться на жительнице Уссурийска
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 35-летней местной жительницы о пропаже кошелька с деньгами после поездки в такси.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в вечернее время потерпевшая с семьей возвращалась домой на такси. Приехав в пункт назначения, заявительница оплатила поездку. Дома, обнаружив пропажу кошелька, она позвонила водителю такси и рассказала, что забыла кошелек в машине. Женщина-водитель заверила, что ничего в автомобиле не находила, пояснив, что хищение могли совершить клиенты, которых она подвозила следующими.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к противоправному деянию водителя такси — 39-летней жительницы Уссурийска. В ходе личного досмотра задержанной был обнаружен похищенный кошелек. В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что денежные средства потратила по своему усмотрению.
Кошелек изъят и возвращен владелице.
Следственным отделом МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.)
Санкции данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.10.2017 В Уссурийске задержана интернет-мошенница
-
14.05.2017 В Уссурийске задержана рецидивистка преклонного возраста
-
23.12.2016 Полицейские раскрыли кражу кошелька из магазина в Уссурийске
-
10.08.2016 Приморские полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже айфона у школьника
-
19.06.2016 Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже
-
05.02.2014 В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из салона иномарки
Добавить комментарий