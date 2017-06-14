Житель Приморья отправится в колонию за применение насилия по отношению к сотруднику полиции

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска Хабаровского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВ СУ на транспорте СК РФ, в феврале 2019 года после освобождения из мест лишения свободы за совершение тяжкого преступления в состоянии алкогольного опьянения он приехал на железнодорожный вокзал станции Хабаровск-1. Во время составления в отношении него протокола об административном правонарушении он применил насилие в отношении сотрудника полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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