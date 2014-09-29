Приморец изнасиловал пенсионерку, у которой гостил

Хасанский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого уроженца г. Партизанска, 1986 г.р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступление совершено в ночь с 12 на 13 февраля текущего года в с. Андреевка Хасанского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у ранее ему знакомой женщины, 1956 г.р., фигурант применил в отношении нее насилие и совершил с ней половой акт против ее воли.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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