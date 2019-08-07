В Приморье участились случаи встреч отдыхающих с акулами

6 августа появились новые сообщения о появлении хищницы вблизи Находки. Пользователи "Инстаграм" выложили видео, на котором, якобы, запечатлели большую белую акулу. Днем ранее достоянием Интернета стал ролик с акулами в бухте Безымянная в районе Дуная. Но самое популярное видео, которое сейчас покоряет все топы, снято, якобы, тоже в Находке на пляже «Антарес», но 31 июля. И голос за кадром утверждает, что хищница успела даже натворить бед: "Вот такая акула приплыла, сожрала двух хабаровчан. А власти опять ничего не предпринимают. Будьте аккуратны".

Самую большую опасность для отдыхающих представляют именно белые акулы, они постоянно не живут в Приморье, заплывают лишь изредка. Последние нападения белой акулы на человека зафиксировали в 2011 году. Тогда морской хищник откусил человеку кисти рук, а потом еще несколько раз совершил нападения на отдыхающих. По словам ученых, в приморские воды акул, в первую очередь, приводит голод. А так как на территории края много заповедников, еды у нас достаточно. Кроме того, благоприятная экологическая обстановка, что тоже очень важно для царицы морей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]