Студент умер в общежитии Владивостока - возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти в общежитии мединститута студента, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 12 июня 2019 года в одном из медицинских учреждений города Владивостока потерпевшему своевременно и в полном объеме не диагностировано телесное повреждение, полученное в результате падения с мототранспортного средства, и не предпринято мер к его дальнейшей госпитализации. В результате чего 14 июня 2019 года потерпевший умер у себя в комнате в общежитии.
В настоящее время по уголовному делу назначена комиссионная медицинская судебная экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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