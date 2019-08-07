Уникальный по масштабу сельскохозяйственный комплекс строят в Михайловском районе Приморья. На территории опережающего развития создают новые мощности для зернохранения, производства комбикормов, здесь будет активно развиваться животноводство. При этом одна из главных трудностей для крупных сельхозпроизводителей на сегодня — кадровый вопрос.

Крупнейший элеватор Дальнего Востока готовят к запуску в Приморье. Сегодня оборудование тестируют под нагрузкой, но уже к осени пуско-наладочные работы будут завершены. Огромные емкости примут на хранение сою, кукурузу и другие зерновые и масличные культуры. Объема одного силоса хватит, чтобы загрузить несколько железнодорожных составов.

- В каждом силосе, которые мы сейчас проходим, может храниться 10 тыс. тонн зерна. Всего таких силосов сейчас, на данном этапе, поставлено уже шесть. Еще шесть будет поставлено в следующем году. Итого речь идет о 120 тыс. тонн зерна…

Новый элеватор - это часть масштабного проекта компании «Русагро-Приморье». На территории опережающего развития «Михайловский» также появится шесть свинокомплексов, завод по производству комбикормов, племенная ферма. Чтобы запустить целый кластер сельхозпредприятий, нужно трудоустроить больше 1600 сотрудников. Задача непростая, но кадровый вопрос уже сейчас решается совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Антон Чернавин, менеджер по внешним коммуникациям ООО «Русагро-Приморье»: «Мы совместно с Агентством в прошлом году — в сентябре — запустили на базе Уссурийского агропромышленного колледжа новую специальность «Технология мяса и мясных продуктов». Ожидается, что будет готовится порядка 20 специалистов ежегодно».

Лаборанты, аппаратчики, слесари по контрольно-измерительным приборам — для развития сельхозотрасли региона сегодня требуются специалисты самого разного профиля. Марина Шахова пришла в компанию как стажер, но показала себя с лучшей стороны. Всего через два месяца девушке доверили оборудование для проведения анализа — сейчас через ее руки каждый день проходят тонны зерна.

- Ответственная работа?

Марина Шахова, старший лаборант: «Конечно. Мы же отвечаем за качество зерна, которое мы принимаем, и как оно у нас будет храниться, с какими показателями.

- То есть вы отбраковываете даже партии?

- Конечно. Если что-то не по правилам, не по ГОСТу, то мы отсылаем обратно…

- Большая власть в твоих руках…

- Да».

Тесный контакт с приморскими вузами, участие в ярмарках вакансий, презентация возможностей трудоустройства — это лишь некоторые направления взаимодействия между «Русагро-Приморье» и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в рамках подписанной дорожной карты. Она поможет обеспечить новые мощности предприятия рабочими руками. Только для работы на крупнейшем дальневосточном элеваторе в ближайшие три месяца нужно нанять больше сотни сотрудников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]