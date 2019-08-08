В Приморье разыскивается военнослужащий, который не вернулся в часть после отпуска
Старшина второй статьи Максим Вячеславович Федоров, 1995 года рождения не прибыл в свою воинскую часть после отпуска.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Максима Федорова, просят обратиться по телефонам: 8 984 152 97 30, 8 924 002 69 56, 8 914 324 41 80.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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