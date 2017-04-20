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В Приморье пропал парень

В Приморье пропал парень

Фото: dpskontrol125rus

7 ноября 2019 года Андрей Лысенко, 1995 года рождения, ушел из гостевого домика при кафе "Морской Замок", на базе отдыха бухты Шамора. До настоящего времени его местонахождение не известно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

Приметы: рост 190 см., среднего телосложения, цвет волос светло-рыжий, нос курносый, глаза голубые.

Родные беспокоятся и просят всех, кто знает о его местонахождении, позвонить по номерам: 89623389207; 89502843418.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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