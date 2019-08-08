"Новая экономика Приморья. Точки роста": крупнейший элеватор в Приморье, водяная пушка, вольфрамовое месторождение и строительство моста
"Новая экономика Приморья. Точки роста". В этой программе - пять сюжетов: о крупнейшем элеваторе в Приморье, который готовится к запуску в Михайловском районе; водяной пушке, которую используют сельхозпроизводители в засушливых районах края; крупнейшем месторождении вольфрама и сооружении временного моста в Осиновке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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