Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. В школах края стартовал последний сезон в летних пришкольных лагерях. Это для тех, кто помладше. Старшие же ребята также остались при школах, но не для того, чтобы соревноваться в челночном беге или учиться оригами — они трудятся и получают деньги. Как организовали летний досуг в 74-ой школе во Владивостоке?

Четыре часа работы в день, причем вместе с друзьями. Все официально по Трудовому кодексу. Екатерина Гребенщикова работает на каникулах в школе второе лето подряд. Мотивируют стаж и, конечно, зарплата.

Екатерина Гребенщикова, ученица школы №74: «Отработаю две недели, то есть 10 рабочих дней, и получу 2800 непосредственно от школы и около 700 от центра занятости.

- Уже придумала, на что потратишь?

- Еще пока не думала, потому что очень много целей и надо все скомплектовать, чтобы не было лишних трат».

Последний рабочий сезон в школе в этом году самый многочисленный — трудятся 26 человек. Подростки наводят порядок в классах после ремонта, убираются на пришкольной территории, садят цветы и ухаживают за клумбами. А потом, что немаловажно, берегут свои труды в течение учебного года.

Виктория Скребец, начальник ремонтной бригады: «Потрудились, подмел ты дорожки или, уже придя в школу, или гуляя на территории школы, ты уже не будешь мусорить! Потому что я вчера тут подметал».

Кроме ремонтной бригады. В 74-ой школе Владивостока работает летний пришкольный лагерь. В этом году за 3 смены в нем отдохнуло почти 200 человек!

Галина Пугина, директор школы №74: «Не каждый родитель может обеспечить своему ребенку выезд в загородный лагерь и как-то досуг его организовать. А школа? Во-первых, мы рядом. Во-вторых, здесь очень хорошо детям: они получают бесплатное двухразовое питание, во-вторых, воспитатель, который проводит с ними разнообразную работу. И кроме того, что есть в школе, они еще посещают различные культурные мероприятия».

Рабочая смена закончится 21 августа. А отдыхающие в пришкольном лагере пробудут здесь на неделю дольше - почти до начала нового учебного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]