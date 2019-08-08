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Морское чудо у берегов Приморья: опасна ли встреча с сельдяным королем

Сенсацией назвали учёные кадры, которые показали «Вести: Приморье» о гигантской «чудо-рыбе». Её в районе косы Назимова в Хасанском районе голыми руками поймал приморец Владимир Тарасов. На фотографиях в руках мужчины трехметровый глубоководный сельдяной король. Рыба-ремень, необычной формы и цвета, одних удивила, а других напугала. Опасна ли встреча с таким морским чудом? Об этом в интервью с Владимиром Раковым, доктором биологических наук, главным научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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