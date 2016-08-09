Премьер-министр Синдзо Абэ снова посетит Владивосток
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках предстоящего V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.
«В этом году планируется участие представительной официальной делегации Японии во главе с Премьер-министром Синдзо Абэ, в случае, если это позволит его рабочий график», – заявил Тоёхиса Кодзуки.
На встрече была подчеркнута особая роль Японии в подготовке и проведении Форума.
«Сегодня мы отмечаем регулярный политический диалог первых лиц наших стран. Дальнейшим шагом должно стать развитие сотрудничества на всех уровнях. Япония не только принимает самое активное участие в работе Восточного экономического форума, но и выступает его соорганизатором. Экономические и гуманитарные контакты в рамках ВЭФ способствуют укреплению двусторонних отношений России и Японии», – отметил Антон Кобяков.
Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. На встрече также рассмотрели возможность проведения бизнес-диалога «Россия – Япония» с участием предпринимательских кругов двух стран. Было отмечено, что на сегодняшний день участие в Форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества.
Участники подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в мероприятиях спортивной программы Форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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