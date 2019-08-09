«Медвежья Мадонна»: грудное вскармливание медвежат впервые запечатлено на «Земле леопарда»

Уникальные кадры были получены фотоловушкой в центральной части национального парка «Земля леопарда». На кадрах зепечатлена медвежья семья - самка бурого медведя и три ее детеныша-подростка - в необычный момент. Несмотря на то, что медвежатам уже больше года, они продолжают лакомиться молоком матери, которая никак не препятствует своим подросшим детёнышам.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда", по оценке специалистов, фотоловушкой был зафиксирован выводок из медвежат в возрасте около года и пяти месяцев. Нередко в это время медведицы уже покидают своих детенышей, однако при благоприятных обстоятельствах семья может держаться вместе до трех лет.



К полутора годам медвежата уже вполне способны самостоятельно питаться желудями, орехами, ягодами и мелкими животными, которых учит добывать их мать. Однако в некоторых случаях заботливые матери не отказывают повзрослевшим детенышам в дополнительном питании в виде своего молока. В частности, случаи грудного кормления второгодок ранее фиксировались на Камчатке, однако на юго-западе Приморского края такой факт был отмечен впервые.



На полученных фотоловушкой кадрах отчетливо видно, что мать-медведица нисколько не препятствует детенышам в желании получить молоко. Усевшись поудобнее, самка со спокойным видом позволяет отпрыскам питаться. Получив порцию молочного ужина, троица медвежат вместе с матерью покидает место съемок.



«Вполне вероятно, что бурые медведи ощущают себя на «Земле леопарда» в комфортных условиях, что позволяет им заботиться о детенышах так долго. Обычно выводок бурого медведя долго не распадается в местах с хорошими кормовыми условиями, таких как Камчатка, Аляска. В тех же частях планеты фиксируют более продолжительное, чем обычно вскармливание самкой своих медвежат. Бурый медведь - крупное животное, которому требуется значительное количество разнообразных кормов. Если продуктивность среды низкая, то выводок может распасться уже в первый год жизни медвежат. В последнее десятилетие тщательная охрана дальневосточного леопарда привела также к увеличению встречаемости бурого и белогрудого медведей на юго-западе Приморья», - отметил Глеб Седаш, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».



К слову, также свидетельством благоприятных условий для жизни хищников на «Земле леопарда» является история о многодетной семье из шести бурых медведей. Косолапая мать не только воспитала до взрослого возраста пять детенышей, но и провела вместе с ними три года. Подобный случай выживания столь большого выводка медведей стал первым из зафиксированных в России и, вероятно, в мире.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]