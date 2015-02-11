Приморье осталось без китайских фруктов

Развитие отечественного производства или Приморский край скоро останется без фруктов? 10 августа в силу вступает запрет на фрукты из Китайской Народной Республики. Чем обернутся такие изменения и кто теперь сможет позволить себе килограмм нектарин с подробностями наш корреспондент Виктория Сатдарова.

Россельхознадзор против! Ряд фруктов из Китая впредь не пустят на территорию нашей страны. Сливы, айва, черешня — это лишь часть того, что больше не увидят на продуктовых полках Приморцы. Официальная причина — участившиеся случаи заражения «карантинными объектами».

Марина Ковтун, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области: «Был выявленный карантинный для Российской Федерации элемент, персиковая и восточная плодожорка. Мы не можем запускать тот продукт, который не соответствует требованиям Российской Федерации».

В продуктовых магазинах края уже сейчас небывалый ажиотаж. Спрос на такие сезонные товары как персики и нектарины вырос вдвое. Под запрет попали косточковые и семечковые плодовые культуры из КНР — сегодня именно эта страна поставляет нам 9 из 10 слив и нектаринов. Местные садоводы говорят, что урожая хватит на всю семью и даже заготовки. А что делать тем у кого сад только в магазине?

Марина Савельева, жительница г. Владивосток: «На западе конечно лучше, там всё поближе, а у нас же Дальний Восток, сюда мало кто, что привозят. Плохо будет конечно, со снабжением будет плохо».

Вопрос импортозамещения для Приморского края весьма непростой. Так, к примеру, в Краснодарском крае объем выращивания фруктов довольно высокий, однако главные пути сбыта направлены в южную и центральную части страны.

Андрей Баженов, директор КФХ, г. Краснода: «В Славянском районе огромное хозяйство, десятки гектаров, в Северском районе, вы знаете у нас всё своё, даже Турецкое сложно найти. Все фрукты, все овощи в основном наши, Кубанские»

Фермеры из южных регионов хотели бы накормить приморцев отечественным урожаем, однако на сегодня существует проблема с транспортировкой и отсутствуем фруктохранилищ. И если продукцию с турецкой пропиской на Кубани найти сложно, то у нас она скоро приобретет постоянную регистрацию.

Юрий Люлькин, руководитель направления фруктов и овощей крупной сети супермаркето: «Если альтернативные страны-экспортеры: ЮАР, Новая Зеландия, если говорить про я блоки и груши, Сербия, Молдова. Если говорить про косточковые, то это страны средней Азии — Турция».

Через две недели, как утверждают эксперты, цены на «санкционные фрукты» поднимутся в среднем до 20 процентов. Владельцы сетевых магазинах вооружены и готовы к новым реалиям. В то же время продавцы на местных рынках настроены более оптимистично — самые бойкие торговцы утверждают, что китайским товаром не пользуются давно.

Рахим Тусупбеков, продавец фруктов, Киргизия: «У нас есть Краснодарские яблоки, Новая Зеландия, Узбекский товар есть. Нектарин есть, груша есть, Китайские только нектарина. Яблок тоже Китайских уже нет».

Эксперты прогнозируют, что такие ограничения временные. Если китайская сторона будет готова к проведению необходимых экспертиз, решение Россельхознадзора может измениться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]