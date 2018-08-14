Уточненная информация: в ближайшие часы 12 районов Приорья накроет сильнейший ливень

В связи со смещением активного атмосферного фронта вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в западных, центральных районах и в северной части края, в восточных районах Приморского края ожидаются сильный дождь с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные дожди – 30 мм и более за 1 час и менее. На остальной территории края ожидаются умеренные, местами сильные дожди от 15 до 35 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы и усиление ветра от 13 до 18 м/c.

На западных (бассейн озера Ханка) и центральных районах края (бассейн реки Уссури) ожидаются подъёмы уровня воды на 0,6-1,4 м, на отдельных участках рек с выходом воды из низких берегов.

Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым стоком и от разливов ручьёв и малых водотоков.

Наиболее паводкоопасные районы: Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

Возможно: увеличение количества ДТП, ограничения в движении по автодорогам в результате размыва дорожного полотна и подмыва опор мостов, происшествий на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Наибольшая опасность возникает в местах традиционного отдыха населения вблизи рек и на морском побережье.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, отдыхающим на побережье заблаговременно переместиться в безопасные районы, планирующим свой отдых временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

В случае возникновения опасной аварийной ситуации сообщать по номерам телефонов: 101, 112 и «телефону доверия» 8 (423) 239-99-99

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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