Интерпол задержал на Кипре приморского бизнесмена, находившегося в международном розыске

На Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд рублей. Сам Польченко вину категорически отрицает, однако, когда началось расследование, он предпочел уехать за границу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Коммерсантъ», Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа. Поводом стало то обстоятельство, что данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска). Между тем официального комментария в прокуратуре Кипра оперативно получить не удалось. По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле.

Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию. Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. По мнению источников “Ъ” в российских силовых структурах, на решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Как уже сообщал “Коммерсант”, Игорь Польченко являлся бенефициаром либо одним из основных совладельцев целого ряда крупнейших коммерческих предприятий Приморья, связанных с группой компанией «Транзит-ДВ». Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — 91 млн руб.

Между тем общий объем претензий банков-кредиторов к группе «Транзит-ДВ» составляет около 7 млрд руб., а наибольшие суммы приходятся на Сбербанк и ВТБ. Так, в 2015 году представители «Транзит-ДВ» обратились в Сбербанк с заявлением об открытии кредитной линии. Согласие было получено, и на счета группы компаний поступило более 3,5 млрд руб. Однако уже в 2016 году выплаты по кредитам перестали осуществляться, большая часть компаний господина Польченко и его компаньонов оказалась в процедуре банкротства. Представители Сбербанка обратились в правоохранительные органы. В результате УМВД по Приморскому краю возбудило в отношении Игоря Польченко уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб.

Ранее в правоохранительные органы Приморья обратились и юристы ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Не исключено, что уголовные дела будут объединены в одно производство.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что пока не владеют официальной информацией о задержании господина Польченко на Кипре, поэтому в ближайшие дни обратятся с соответствующим запросом к следователям, которые занимаются делом бизнесмена. «Сбербанк продолжит принимать все предусмотренные законом меры для возврата проблемной задолженности»,— добавили в пресс-службе.

В свою очередь, владивостокский адвокат господина Польченко Елена Розова также сообщила, что не располагает сведениями о его задержании, но «обязательно обратится к следователю, чтобы получить разъяснения». Госпожа Розова подчеркнула, что ее подзащитный всегда отрицал свою вину, утверждая, что его «подставили» партнеры, в первую очередь крупные банки. Адвокат также отметила, что последние следственные действия по уголовному делу господина Польченко проводились больше года назад и заключались они в основном в подготовке предъявления заочного обвинения и объявления бизнесмена в международный розыск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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