"Местное время. Воскресенье": Негромкие герои. Эксперименты фермеров на полях Приморья. Достояние истории края
"Местное время. Воскресенье" от 11 августа 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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