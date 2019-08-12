Комиссии по оценке ущерба в результате подтоплений работают в Пожарском районе Приморья
Комиссии по оценке ущерба в результате подтоплений, вызванных обильными дождями, начали работать в Пожарском районе Приморья.
Как сообщил глава муниципалитета Станислав Филатов, комиссии работают на территории Губеровского поселения, в которое входят села Губерово и Новостройка – наиболее пострадавшие от прошедших дождей.
«В этих населенных пунктах подтоплено 10 индивидуальных жилых домов и 279 участков, сейчас идет оценка ущерба», – уточнил Станислав Филатов.
Глава района добавил, что электро- и водоснабжение сел осуществляется в штатном режиме. Только один дом в Новостройке пока остается без света, подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.
В настоящее время подтоплена дорога на Нагорненское сельское поселение, проезд есть только для грузового и высокопроходимого транспорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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