Комиссии по оценке ущерба в результате подтоплений работают в Пожарском районе Приморья

Комиссии по оценке ущерба в результате подтоплений, вызванных обильными дождями, начали работать в Пожарском районе Приморья.

Как сообщил глава муниципалитета Станислав Филатов, комиссии работают на территории Губеровского поселения, в которое входят села Губерово и Новостройка – наиболее пострадавшие от прошедших дождей.

«В этих населенных пунктах подтоплено 10 индивидуальных жилых домов и 279 участков, сейчас идет оценка ущерба», – уточнил Станислав Филатов.

Глава района добавил, что электро- и водоснабжение сел осуществляется в штатном режиме. Только один дом в Новостройке пока остается без света, подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.

В настоящее время подтоплена дорога на Нагорненское сельское поселение, проезд есть только для грузового и высокопроходимого транспорта.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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