Несколько сел в Приморье отрезаны водой от внешнего мира

За прошедшие сутки в районах Приморья выпало от 0,3 до 52 миллиметров осадков. Ведется откачка воды, начали работу комиссии по оценке ущерба. Спасательные и коммунальные службы края работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, наибольшее количество осадков зафиксировано в Дальнереченском районе – 52 миллиметра, в Красноармейском районе – 49 миллиметров, в Пожарском районе – 48.

Так, в зону подтопления попали села Пожарского района, в воде оказались почти 300 участков, несколько подвалов многоквартирных домов. Дополнительно направлены группы спасателей в Дальнереченский и Красноармейские районы.

Сейчас из-за переливов воды через дороги отсутствует движение между селами Нагорное и Губерово в Пожарском районе, в селе Поляны Дальнереченского района, также затруднен проезд для легковых машин на дороге Барабаш–Приморское.

По его словам, ситуация находится под контролем. Но по прогнозам синоптиков, к концу недели к Приморью подойдет очередной тайфун, который вновь вызовет сильные дожди и паводки.

Приморцев просят воздержаться от поездок на отдых, особенно в отдаленные районы, на берега рек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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