284 огорода, 36 подворьев и шесть участков дорог подтоплены в Приморье
По состоянию на 14 августа наиболее сложная гидрологическая обстановка отмечается в бассейнах рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском районах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в верхнем течении Ореховка в Дальнереченском районе наблюдается спад воды. Продолжается интенсивный подъем воды в нижнем течении реки Ореховка, в среднем и нижнем течении рек Малиновка, Бикин, на реке Большая Уссурка.
В связи с прохождением интенсивных осадков, достижение уровня воды отметок неблагоприятного гидрологического явления ожидается: 14 августа в нижнем течении реки Ореховка у села Ясная Поляна в Дальнереченском районе, в среднем течении реки Большая Уссурка у села Рощино и на реке Дальняя в Красноармейском районе; 15 августа в нижнем течении реки Бикин у станции Звеньевой в Пожарском районе; 16 августа в нижнем течении рек Малиновка у села Веденка, Большая Уссурка; 17 августа в нижнем течении реки Большая Уссурка у города Дальнереченск.
Вероятны подтопления близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог, пониженных мест в селах Рощино, Богуславец, Таборово, Вострецово, Веденка, посёлке Комарова, хуторе Попцов, окраин город Дальнереченск.
За текущие сутки наибольшее количество осадков зафиксировано во Артёмовском городском округе – 24 мм, во Владивостокском городском округе – 16 мм, в Находкинском городском округе – 14 мм и Хасанском муниципальном районе – 17,9 мм.
В результате выпадения осадков дождевыми водами залиты 284 огорода в Пожарском (населённые пункты Новостройка и Губерово) и Красноармейском районах (населённый пункт Метеоритное) и 36 подворьев в Дальнереченском (населённый пункт Поляны) и Красноармейском (населённый пункт Лимонники) районах. Наблюдается постепенный спад воды.
На 6-ти участках в 4-х муниципальных образованиях наблюдаются переливы через дорожное полотно:
- в Пожарском муниципальном районе перелив у населённого пункта Нагорное, перелив на трассе Федосьевка – Верхний Перевал у населённого пункта Нижний Перевал;
- в Дальнереченском муниципальном районе перелив у населенного пункта Поляны;
- в Красноармейском муниципальном районе перелив через дорогу Измайлиха – Лимонники – Метеоритное, перелив через дорогу Дальнереченск – Восток – Глубинное;
- в Хасанском муниципальном районе перелив через дорогу Гвоздево-Хасан. На месте дежурят дорожные службы. Жизнеобеспечение на нарушено. Движение транспорта не ограничено.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает жителей и гостей Приморья на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками, отдыхающим на побережье свернуть палаточные лагеря, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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