В Приморье уже подтопило районы Октябрьского района и Уссурийского ГО

За сутки с 15 по 16 августа в Приморье подтопило районы Октябрьского района и Уссурийского городского округа. Как сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_pokrovka, поднялся уровень воды в реках, в некоторых населённых пунктах реки вышли из берегов и подтопило строения, дороги, мосты и т. д.

По данным МЧС России по Приморскому краю, в настоящее время тайфун «Кроса» находится в южной части Японского моря. 16 августа ожидается его выход в юго-восточную часть Японского моря. Эпицентр тайфуна будет продвигаться по благоприятной для Приморского края траектории, пройдет по восточной акватории Японского моря с выходом на остров Хоккайдо, не прижимаясь к побережью Приморского края. Тайфун будет оказывать влияние на восточные районы края в виде осадков локального характера. Вместе с тем, на западные и юго-западные районы края будет оказывать влияние атмосферный фронт, находящийся над территорией Китая, который вызовет сильные осадки.

В связи с прогнозируемыми на 17 августа сильными дождями, ожидается формирование локальных дождевых паводков на реках юго-западных, западных и восточных районов края.

Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский ГО, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский и Ольгинский.

За текущие сутки наибольшее количество осадков зафиксировано в Хасанском муниципальном районе – 47 мм, Владивостокском городском округе – 31 мм и в Артёмовском городском округе – 27 мм.

В настоящее время остаются подтопленными 77 придомовых территорий (-38 за сутки) в 2-х муниципальных образованиях:

В Красноармейском муниципальном районе:

- в селе Лимонники – 4, в селе Вострецово – 6, в селе Метеоритное –5, в село Глубинное – 39;

В Дальнереченском городском округе:

- в Дальнереченске – 23.

Наблюдаются переливы на 4-х участках автодорог местного значения (-1 за сутки) в 2-х муниципальных образованиях:

В Красноармейском муниципальном районе:

- перелив через дорогу местного значения «Лукьяновка – Новополтавка»;

- два перелива через дорогу местного значения «Лукьяновка – Метеоритное – Измайлиха - Лимонники».

В Хасанском муниципальном районе:

- перелив через дорогу местного значения «Гвоздево – Хасан». На данных участках дежурят дорожно-коммунальные службы. Существует проезд для транспортных средств.

Для ликвидации последствий наводнения привлечены общественные организации, предприятия и волонтёры. Проводятся берегоукрепительные мероприятия. Определены участки для откачки воды, на опасных участках расставлена тяжёлая техника. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ находятся в готовности к реагированию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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