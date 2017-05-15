В шести районах Приморья уровень воды в реках поднимется до четырех метров, ожидаются новые подтопления

Начавшиеся 16 августа сильные дожди, вызвали формирование паводков на реках южных и западных районов края. Наиболее резкий и интенсивный подъем уровня воды, на 2,3-2,8 м, наблюдается на малых реках Хасанского и Уссурийского районов, на отдельных участках с выходом воды из низких берегов. На остальных реках подъем уровня воды составляет 0,4-0,6 м за сутки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, в ближайшие двое суток подъем воды в реках продолжится, на малых реках Хасанского района и на отдельных реках Уссурийского района сегодня ожидается достижением опасных отметок.

На реках Хасанского, Октябрьского, Уссурийского, Надеждинского, Ханкайского, Пограничного районов общий подъем воды за паводок составит 2,0-3,8 м, с выходом рек из берегов, затоплением больших территорий, разрушением дорог, подтоплением низководных мостов и населенных пунктов.

На реках Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Кавалеровского, Ольгинского районов ожидаемый подъем составит 0,8-1,5 м, на отдельных участках с выходом рек из берегов, с подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах (придомовых территорий).

На остальных реках края подъем составит 0,2-0,7 м, без значительных разливов и затоплений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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