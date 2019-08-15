Уже к вечеру возможны подтопления сел в Красноармейском районе Приморья

Вечером в четверг, 15 августа, в Красноармейском районе Приморского края, при прохождении максимальных уровней дождевого паводка, создаётся угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Маревка у села Покровка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", создаётся угроза затопления дорог местного значения, сельхозугодий, угроза пдтопления сёл Покровка, Саровка, Лукьяновка.

В связи с прогнозируемыми на 16–17 августа сильными дождями, ожидается формирование дождевых паводков на реках юго-западных, западных и восточных районов Приморья. На реках восточного побережья ожидаемый подъём уровня воды составит 0,6–1,5 м, на отдельных участках с возможным выходом воды из низких берегов, подтоплениями интенсивным ливневым стоком. На реках юго-западных, западных районов высота подъёма уровня воды на реках составит от 1,2 до 2,0 м, при значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъёмы уровня воды до 3 м, с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов, достижением неблагоприятных отметок. Наиболее паводкоопасные районы — Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Михайловский, Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]