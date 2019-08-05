Из-за сильных дождей в Приморье прогнозируют подтопление населенных пунктов, размытие дорог и разрушение мостов

Штормовое предупреждение сохраняется в Приморье. В связи с выходом к побережью Приморского края тропического шторма «HAGUPIT», днем 6 и ночью 7 августа в южной половине и на востоке края ожидаются сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 - 150мм за 12 часов и менее), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет. На побережье ветер порывами до 23-28 м/с.

В связи с обильными дождями на реках Приморского края ожидается формирование паводков с резким характером развития, с подтоплением пониженных участков местности и хозяйственных объектов от переполнения малых водотоков и интенсивного ливневого стока. На отдельных участках рек достижение уровнем воды критических отметок неблагоприятного и опасного гидрологического явления, с выходом из берегов и затоплением прилегающих территорий. Создается угроза низководным мостам, дамбам, населенным пунктам.

Днем 7 августа по району Поворотный – Золотой ожидается опасная высота волн 4 м, вдоль восточного побережья Приморского края подъем уровня моря до критических отметок.

В связи с выходом на акваторию Японского моря активного тропического циклона (бывшего тайфуна «HAGUPIT»), и прогнозируемыми 6-7 августа в Приморском крае сильными и очень сильными дождями, на большинстве рек края ожидается формирование дождевых паводков с резким характером развития, высотой подъема уровня воды 0,8-2,6 м, затоплением прилегающих территорий и хозяйственных объектов речным и ливневым стоком. Создается угроза достижения критических отметок опасного гидрологического явления 6-8 августа 2020 г. в: Шкотовском районе на реках Артемовка, Шкотовка, Суходол; Партизанском районе на р. Партизанская; Лазовском районе на реках Киевка, Лазовка, Чёрная; Ольгинском районе на реках Маргаритовка, Аввакумовка; Кавалеровском районе р.Зеркальная; Дальнегорском районе р.Рудная; Чугуевском районе в верховьях реки Уссури и на её притоках реках Извилинка, Каменка, Павловка, Откосная. Угроза затопления сельхозугодий, затопления и размытие автодорог, подтопления населенных пунктов, разрушения низководных мостов и дамб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]