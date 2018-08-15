"До 150 мм дождя при штормовом ветре" - Борис Кубай рассказал, куда придется основной удар стихии

В четверг, 6 августа, циклон с тропической воздушной массой пройдет вдоль южного побережья Приморского края, а в течение 7 августа — вдоль восточного побережья. Главный удар стихии примет на себя район от Находки до Ольги, где за 8 — 10 часов может вылиться до 150 мм дождя при штормовом ветре до 30 м/с, - рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

В Хасанском районе, Владивостоке и восточных районах края также будут идти сильные дожди, просто их количество может не очень отличаться от 50 мм.

На реках Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского районов, на малых реках Чугуевского района возможно достижение уровнем воды критически опасных отметок, с выходом из берегов и затоплением прилегающих территорий, угроза низководным мостам, дамбам, населенным пунктам. Ситуация может быть очень напряженной, - отметил Борис Кубай.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В связи с влиянием активных фронтальных разделов на западе края и выходом на акваторию Японского моря активного тропического циклона (бывшего тайфуна «HAGUPIT») 6-7 августа в Приморском крае ожидаются дожди, в отдельных районах сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), на юго-востоке края утром и днем 6 августа местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Ночью 7 августа очень сильный дождь (более 50 мм) сохранится на севере восточного побережья края.

Дожди будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах ветром 15-22 м/с. Днем 7 августа по району Поворотный - Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 м, в открытой части моря 3-4 м. В бухтах побережья - сильный накат. На большинстве рек края вероятно формирование локальных дождевых паводков высотой подъема уровней воды на 0,4 – 0,9 м, на реках юго-восточных и восточных районов края возможны резкие подъемы воды до 1,4 м, с подтопление пониженных участков местности от переполнения малых водотоков и интенсивного ливневого стока.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]