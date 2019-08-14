"Кроса" приближается: Наводнение и сильные ливни ожидаются в Приморье

Тайфун "Кроса" приближается к Приморью. Стихия может вызвать наводнения по всему краю. Днем в четверг тайфун подойдет к Японии и обрушит на южные острова проливные дожди и ураганный ветер. А в ночь на 16 августа вихрь переместится в Японское море. Уже сейчас из-за обильных осадков реки в северных районах вышли из берегов. Затруднён проезд на трассах местного значения, подтоплены два села в Пожарском районе. В случае новых сильных дождей, ситуация ухудшится.

И все-таки какова вероятность прихода тайфуна в Приморье, рассказывает пресс-секретарь краевого гидрометцентра Виктор Чулков:

"Сегодня тайфун "Кроса" подходит к Японии. Давление в его центре составляет 965 гПа. Это говорит о том, что тайфун хорошо развился и набрал максимальную силу. 16 числа он выйдет в Японское море, и у нас есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. По худшему сценарию, тайфун пройдет вдоль восточного побережья Приморья. В этом случае интенсивные дожди пройдут практически по всему краю. А учитывая высокую водность рек, которая наблюдается из-за прошедших дождей, в крае не исключено наводнение. По второму сценарию, тайфун уйдет в Японское море через пролив Лаперуза, и тогда наибольший удар стихии придется только восточное побережье края. А по третьему сценарию, тайфун уйдет в Тихий океан через остров Хоккайдо. Тогда в крае тоже будут дожди, но уже не столь интенсивные. В Приморье объявлено штормовое предупреждение".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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