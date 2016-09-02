Грядущий тайфун может стать третьим за 20 лет, повлиявшим на погоду в сентябре

За последние 20 лет во второй половине сентября в Японское море выходили 4 тропических шторма, из них 2 прошли над центральной частью в сторону Хоккайдо, — сообщили «Вестям: Приморье» официальные синоптики Приморья.

Тайфун SHANSHAN оказывал влияние на погоду Приморского края 18 – 19 сентября 2006 года. Тайфун вызвал небольшие и умеренные дожди в восточной половине края, на побережье сильные и очень сильные дожди до 70 мм, — сообщает primpogoda.ru.

Тайфун BART смещался 24 – 25 сентября 1999 года. Дождей в Приморье было меньше: в основном, они были небольшими и умеренными, на восточном побережье шли сильные дожди, 24 – 42 мм. Выпавшие дожди значительных затоплений и разливов рек в Приморье не вызвали, были кратковременные подъемы уровней воды в реках без подтопления хозяйственных объектов.

Напомним, что сейчас над акваторией Филиппинского моря медленно смещается тропическая депрессия. Не меняя направления движения, в пятницу, 20 сентября, днем вихрь подойдет к островам Рюкю, а в ночь на субботу, 21 сентября, выйдет в Восточно-Китайское море, немного ослабеет и начнет двигаться на северо-восток. Но далее расчеты гидродинамических моделей прогностической траектории вихря отличаются и остаются два основных варианта развития событий.

По первой версии, 22 сентября тропический вихрь обрушится на южные острова Японии, далее его траектория пройдет над южной частью Японского моря в сторону Хоккайдо. Пройдя над островом и южными Курилами, он переместится в Тихий океан. При такой траектории этот вихрь не вызовет дождей в Приморском крае, но повлияет на ветровой режим: на побережье усилится ветер.

По второй версии, вихрь, пройдя над Корейским проливом, в ночь на понедельник, 23 сентября, выйдет в Японское море и далее будет смещаться над центральной частью акватории. Здесь он войдет во фронтальную зону, регенерирует, увеличит скорость передвижения и 24 сентября выйдет в Охотское море, затем направится к Камчатке.

В этом случае в восточной половине Приморского края пройдут дожди, наиболее интенсивные на побережье, усилится ветер. В западной половине местами возможны небольшие дожди. Дожди могут вызвать подъемы уровней воды в реках с подтоплением низких мест без значительных разливов и затоплений.

Учитывая большой срок прогноза, ни одну из версий нельзя считать окончательной и, скорее всего, расчеты будут меняться. При поступлении новых данных информация о дальнейшем продвижении тайфуна будет уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]