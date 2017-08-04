Тайфун "Кроса" надвигается на Приморье - две версии развития событий

Сильный тропический шторм "Кроса" 15 августа обрушится на Японию в районе острова Сикоку. 16 августа тайфун выйдет в Японское море. Далее прогностические версии траектории движения тайфуна разнятся.

Аудиокомментарий главного редактора сайта "Примпогода" Маррины Парфеновой: "По одной из версий тайфун будет смещаться в сторону острова Хоккайдо. А потом уйдет в Тихий океан. В этом случае "Кроса" вызовет интенсивные дожди и сильный ветер на востоке Приморья. На остальной территории края пройдут дожди, вызванные фронтальными разделами. Атмосферными фронтами.

По другой версии, вихрь выйдя в Японское море, продолжит смещаться в северном направлении и днем 16 августа подойдет к побережью Приморского края. В этом случае проливные дожди и сильный ветер охватят большую территорию края".

Примгидромет распространил предварительное предупреждение о возможном ухудшении погоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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