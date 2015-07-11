Новости Общество Происшествия Вести FM

Сегодня, 16:31
 

Мощный тайфун "Кроса" надвигается на Приморье

Мощный тайфун "Кроса" надвигается на Приморье

Фото: Primpress

В первый рабочий день новой недели тайфун «Лекима» обострил фронтальный раздел, дожди в Приморье усилились. Завтра дождей станет меньше, но ненадолго.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во второй половине недели на Японское море выйдет тайфун «Кроса» и будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении. В период 16–17 августа вихрь будет проходить над северной частью моря и может оказать влияние на погоду восточной половины Приморского края. При этом западная половина края окажется под воздействием фронтальных разделов, и дожди снова усилятся. Минимальная температура в течение недели существенно меняться не будет, останется в пределах +15…+22 °С. Максимальная в континентальных районах +23…+29 °С, при дождях на 3–5 градусов ниже. На побережье +16…+22 °С.

Во Владивостоке на сегодняшний день уже выпало 2 декадные нормы осадков. Начало текущей недели в краевой столице также оказалось дождливым, к середине недели дождь прекратится, но в последний рабочий день начнётся снова. Ночная температура +17…+20 °С, дневная +19…+24 °С.

Аудиокомментарий главного редактора сайта "Примпогода" Маррины Парфеновой.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря