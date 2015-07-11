Мощный тайфун "Кроса" надвигается на Приморье

В первый рабочий день новой недели тайфун «Лекима» обострил фронтальный раздел, дожди в Приморье усилились. Завтра дождей станет меньше, но ненадолго.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во второй половине недели на Японское море выйдет тайфун «Кроса» и будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении. В период 16–17 августа вихрь будет проходить над северной частью моря и может оказать влияние на погоду восточной половины Приморского края. При этом западная половина края окажется под воздействием фронтальных разделов, и дожди снова усилятся. Минимальная температура в течение недели существенно меняться не будет, останется в пределах +15…+22 °С. Максимальная в континентальных районах +23…+29 °С, при дождях на 3–5 градусов ниже. На побережье +16…+22 °С.

Во Владивостоке на сегодняшний день уже выпало 2 декадные нормы осадков. Начало текущей недели в краевой столице также оказалось дождливым, к середине недели дождь прекратится, но в последний рабочий день начнётся снова. Ночная температура +17…+20 °С, дневная +19…+24 °С.

Аудиокомментарий главного редактора сайта "Примпогода" Маррины Парфеновой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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