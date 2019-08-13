Четыре района Приморья уходят под воду

В связи с прошедшими осадками на большинстве рек края наблюдаются подъёмы уровня воды, отмечающиеся на реках центральных районов края (бассейны рек Большая Уссурка, Малиновка). На реке Ореховка в Дальнереченском районе сформировался высокий локальный дождевой паводок. На реках западных (бассейн озера Ханка) и центральных районов края (бассейн реки Уссури) также ожидаются подъёмы уровня воды. Существует вероятность подтоплений пониженных мест и придомовых подворий, сельхозугодий и отдельных участков дорог местного значения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, наиболее паводкоопасными районами являются: Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский и Красноармейский.

За прошедшие сутки выпало от 0,3 до 52 мм осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Дальнереченском муниципальном районе – 52 мм, в Красноармейском муниципальном районе - 49 мм и Пожарский муниципальном районе – 48 мм.

В результате выпадения осадков произошло подтопление огородов и подвалов жилых домов в населённых пунктах Губерово и Новостройка в Пожарском районе. Вода со всех подвалов жилых домов в селе Новостройка откачана. Силами гарнизонов пожарной охраны Приморья сформированы пять аварийно-восстановительных бригад, которые распределены между наиболее опасными участками согласно прогнозу развития ситуации. В Дальнереченском районе ливневыми стокамиподтоплено 34 подворья. В превентивных целях силами ООО «Дальнереченсклес» выполнен проран для пропуска воды для недопущения подтопления домовладений. В населённом пункте Метеоритное Красноармейского района подтоплено 5 огородов, в населённом пункте Лимонники подтоплены 2 придомовые территории.

12 августа у населённого пункта Нагорное Пожарского района произошёл перелив у реки Сахалинка через дорожное полотно. В Дальнереченском районе в 500 метрах от населённого пункта Поляны произошёл перелив у реки Ореховка через дорогу местного значения Проезд осуществляется грузовым транспортом. Жизнеобеспечение населённых пунктов не нарушено. На месте перелива дежурит бригада дорожные службы. Отмечается медленный спад уровня воды. Кроме того наблюдаются переливы через дорогу Дальнереченск - Восток-Глубинное. Проезд транспорта не ограничен. В Хасанском районе Приморья произошел перелив через дорогу Гвоздево-Хасан. Существует проезд для грузового транспорта, объезд для легкового осуществляется через населённый пункт Посьет.

Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю проводится моделирование ситуации в местах наиболее возможного подтопления для своевременного реагирования. В круглосуточном режиме контролирует обстановку аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в наиболее подверженных паводкам районах.

Силы и средства приморской территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России по Приморскому краю функционируют в режиме «Повышенная готовность». Работают оперативные штабы всех уровней. Ситуация находится под контролем.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками, отдыхающим на побережье свернуть палаточные лагеря, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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