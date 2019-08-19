Более 500 домов подтоплены в Приморье, прервано дорожное сообщение в 11 населённых пунктах

За текущие сутки выпало наибольшее количество осадков зафиксировано в Тернейском муниципальном районе – 54 мм, во Владивостокском городском округе – 11,9 мм, в Артёмовском городском округе – 11 мм, в Уссурийском городском округе – 10,3 мм, в Красноармейском муниципальном районе – 9,4 мм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в настоящее время подтопленными остаётся 501 частный дом в двух муниципальных районах и 1450 придомовых территории в 5-ти районах.

В Уссурийском городском округе: в Уссурийске – 83 дома и 87 придомовых территории, в селе Пуциловка – 18 домов и 75 придомовых территорий, в селе Алексей-Никольское – 3 дома и 31 придомовая территория, в селе Яконовка – 21 придомовая территория, в селе Кроуновка – 52 придомовых территории.

В Дальнереченском городском округе подтопления вызваны стоком дождевых вод с сопок. В Дальнереченске подтоплено 314 придомовых территории.

В Пожарском районе подтопления вызваны стоком дождевых вод с сопок. В селе Верхний перевал подтоплено – 125 придомовых территории, в селе Губероово – 2 придомовых территории.

В Октябрьском районе: в селе Константиновка – 11 домов и 22 придомовых территории, в селе Синельниково-2 – 177 домов и 224 придомовых территории, Синельниково-1 подтоплено 30 домов и 143 придомовых территории, в селе Покровка – 179 домов и 276 придомовых территорий.

В Лесозаводском городском округе – 65 придомовых территорий.

В Надеждинском муниципальном районе – 13 придомовых территории.

Наблюдаются переливы на 8-ми участках автодорог местного значения в 5-ти районах.

В Красноармейском районе:

- перелив через дорогу местного значения «Лукьяновка – Метеоритное – Измайлиха – Лимонники».

В Уссурийском городском округе:

- перелив через дорогу местного значения «Корсаковка - Яконовка»;

- перелив через дорогу местного значения «Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное».

В Пограничном районе:

- перелив через дорогу местного значения «подъезд к селу Духовское»;

- перелив через дорогу местного значения «Барановка-Садовый».

В Октябрьском районе:

- перелив через дорогу местного значения «Покровка-Новогеоргиевка»;

- перелив через дорогу местного значения «Ветгородок – мост село Заречное».

В Яковлевском районе:

- перелив через дорогу местного значения «Николо-Михайловка - Загорное».

Имеется возможность проезда грузового транспорта. В некоторых местах переливов работают лодочные переправы. Выставлены посты ГИБДД и тяжёлая техника. На данных участках дежурят дорожно-коммунальные службы.

Из-за переливов дорожного полотна прервано дорожное сообщение в 11-ти населённых пунктах 4-х муниципальных образований.

Осуществляется переброска подразделений Аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю в Уссурийский городской округ. Также сотрудники МЧС России находятся в Красноармейском районе (село Новопокровка), в Октябрьском районе (село Покровка) и в Уссурийске.

В г. Дальнереченске работают 5 пожарно-насосных станции. В Уссурийском городском округе работают 4 пожарно-насосных станции от Специализированной пожарно-спасательной части, 1-го, 2-го и 6-го Отрядов Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю. Проводится откачка воды с придомовых территорий.

В населённом пункте Комиссаровка силами Ханкайского участка ГИМС организована лодочная переправа.

Спасатели оказывают необходимую адресную помощь пожилым людям, маломобильным гражданам, семьям с детьми, проводят круглосуточный мониторинг обстановки. В превентивных целях в населённые пункты были завезены медикаменты, продукты питания и горюче-смазочные материалы.

Гражданам, чьи дома пострадали от разгула стихии, было предложено расположиться в пунктах временного размещения. Большинство из людей от размещения отказались. В настоящее время в пункте временного размещения в селе Покровка Октябрьского района находятся 14 человек (из них 5 детей), в Уссурийске - 22 человека (из них 8 детей). Находящиеся граждане обеспечены всем необходимым. Организовано горячее питание и питьё. На базе ПВР развёрнут медицинский пункт, где оказывается необходимая амбулаторная помощь. Также специалистами психологической службы МЧС России людям оказывается всесторонняя поддержка.

Между тем, на этой неделе дожди не прекратятся в Приморье. Уже на 22-23 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки, подъем уровня воды вреках и новые подтопления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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