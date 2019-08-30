Переливы на дорогах сохраняются в четырех муниципалитетах Приморья

В Приморья продолжают устранять последствиях двух мощных тайфунов.

Так, в Уссурийске, в качестве превентивных мер в районе Семи ветров и развёрнуты две водоналивные дамбы. Для откачки воды в районе «Междуречье установлены две пожарные насосные станции МЧС России и мотопомпа от МУП «Уссурийск-Водоканал».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, по состоянию на 14.00 на территории 4-х муниципальных образований в Хасанском, Пограничном, Ханкайском муниципальных районах и Уссурийском городском округе наблюдаются переливы дорог. На местах осуществляют дежурство сотрудники МЧС России и ГИБДД.

На территории 2-х муниципальных образований в Лесозаводском и Уссурийском городских округах отмечается подтопление нескольких придомовых территорий.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 512 человек, 164 единицы техники, 16 плавсредств, в том числе от МЧС России 175 человек, 29 единиц техники, 11 плавсредств.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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