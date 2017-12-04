В трех муниципалитетах Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней
В трех муниципальных образованиях Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней. Из угрожаемой зоны запрещено вывозить свиней и свежее мясо, - сообащает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Карантин снят в Пограничном, Красноармейском районах и Лесозаводском городском округе. В настоящее время карантин остается в Ханкайском, Хорольском, Дальнереченском районах и в Дальнереченске. Отмечается, что в угрожаемой зоне и очагах, где были ликвидированы больные животные, в течение года запрещено заводить свиней.
Сейчас во второй угрожаемой зоне – Михайловском, Октябрьском районах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах – запрещено вывозить свиней и мясо, не подверженное термической обработке. Убой и реализация в этой зоне разрешены.
Напомним, африканская чума свиней была обнаружена в одном из хозяйств Пограничного района в июле. Для человека это заболевание опасности не представляет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.09.2019 Ситуация с африканской чумой свиней в Приморье контролируемая
-
29.08.2019 Вирус африканской чумы свиней добрался еще до двух фермерских подворий
-
21.08.2019 Чума свиней расползается по Приморью
-
21.08.2019 Опасное заболевание захватывает территорию Приморья
-
02.08.2019 В Приморье зафиксирована африканская чума свиней
-
04.12.2017 В Приморье принимаются меры по борьбе с распространением классической чумы свиней
Добавить комментарий