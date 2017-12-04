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В трех муниципалитетах Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней

В трех муниципалитетах Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней

В трех муниципальных образованиях Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней. Из угрожаемой зоны запрещено вывозить свиней и свежее мясо, - сообащает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Карантин снят в Пограничном, Красноармейском районах и Лесозаводском городском округе. В настоящее время карантин остается в Ханкайском, Хорольском, Дальнереченском районах и в Дальнереченске. Отмечается, что в угрожаемой зоне и очагах, где были ликвидированы больные животные, в течение года запрещено заводить свиней.

Сейчас во второй угрожаемой зоне – Михайловском, Октябрьском районах, Лесозаводском и Уссурийском городских округах – запрещено вывозить свиней и мясо, не подверженное термической обработке. Убой и реализация в этой зоне разрешены. 

Напомним, африканская чума свиней была обнаружена в одном из хозяйств Пограничного района в июле. Для человека это заболевание опасности не представляет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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