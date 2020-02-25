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Очаг опасного заболевания ликвидирован в Приморье

Очаг опасного заболевания ликвидирован в Приморье

Источник фото: msh.mosreg.ru

В Анучинском муниципальном округе снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, на данный момент карантин по АЧС действует в дикой природе Ольгинского района и Октябрьского муниципального округа.

«Распоряжением губернатора края был снят карантин в Анучинском муниципальном округе», – обозначил руководитель ведомства Дмитрий Кузин.

Напомним, в этом году из-за миграции дикого кабана АЧС была зафиксирована в дикой природе Черниговского, Ольгинского районов, Анучинского и Октябрьского муниципальных округов. Чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать следующие правила: давать свиньям проверенный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить крыс. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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