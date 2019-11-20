В хозяйствах Надеждинского района Приморья изъяли более 500 свиней

Более 500 свиней изъяли в хозяйствах Надеждинского района после вспышки африканской чумы свиней. Владельцам животных компенсируют ущерб из бюджета Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в Надеждинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения в одном из хозяйств поселка Новый африканской чумы свиней. В радиусе 5 километров от очага изъяли более 500 свиней, проведены противоэпидемические мероприятия.

«Ветеринарные врачи провели дезинфекцию хозяйств. После 30 дней карантин будет снят. За изъятых животных предусмотрена компенсация из краевого бюджета», – прокомментировал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин.

Напомним, чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать следующие правила: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить крыс. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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