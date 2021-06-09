Все чумные очаги ликвидировали в Приморье

В Приморье ликвидировано 13 очагов африканской чумы свиней с начала года. Чтобы не допустить новых вспышек заболевания, лесникам рекомендуется соблюдать строгие правила.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, с начала года в крае было зарегистрировано 13 случаев АЧС, из них большая часть – в дикой природе. На данный момент все они оздоровлены. Ограничения остаются в Михайловском районе, вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из муниципалитета запрещен.

«Сейчас важно не занести инфекцию из леса, случаи заражения животных сырыми грибами были. Поэтому нужно давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде», – подчеркнул руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

Напомним, вакцины от африканской чумы нет. При этом для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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